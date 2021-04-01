البورصة تنتهي من تحديد شركات «تميز» في سوق المشروعات الصغيرة (فيديو)

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأخيرة انتهت من إعداد وتحديد الشركات الأعضاء في قائمة “تميز” ببورصة النيل، لافتا إلى أن الإعلان عنها سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن المال كانت كشفت في نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن تفاصيل خطة تطوير بورصة النيل، التي تضمنت إنشاء قائمة الشركات المتميزة في تلك السوق، على أن يتم تصنيفها وفقا لمعايير الأداء المالي ومعدلات النمو، وأن تكون الشركة تقدم منتج حقيقيا.

وأضاف رئيس البورصة في حواره مع برنامج CEO Level على شاشة المال تي في على منصة اليوتيوب، أن البورصة تعمل على الانتهاء من تدشين موشر تميز الذي سيقيس أداء أسهم قائمة الشركات المدرجة في قائمة تميز.

وتوقع رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن يتم الانتهاء من تدشين المؤشر والعمل به رسميا، خلال أسابيع قليلة.

وتضمن خطة تطوير بورصة النيل تنقية سجل الرعاة المعتمدين الذين تم تخفيضهم من 33 إلى 11 راعيا مقيدا، إضافة إلى التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الأعمار في هيكلة الشركات المدرجة، وإنشاء إدارات لعلاقات المستثمرين، على أن يتحمل البنك الأوروبي ما يصل إلى 70% من تكلفة التطوير.

إليكم رابط حلقة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مع برنامج CEO Level على شاشة المال تي في على منصة اليوتيوب.