البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

خروج 5 شركات من EGX30 وإضافة خمس أخرى يتطابق مع توقعات "المال" المال - خاصقررت إدارة البورصة، اليوم الأحد، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.قال الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السو

خروج 5 شركات من EGX30 وإضافة خمس أخرى يتطابق مع توقعات “المال”



المال – خاص



قررت إدارة البورصة، اليوم الأحد، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.

قال الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتي لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة وخطة طموحة لمراجعة كل المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.

شهدت مؤشرات البورصة خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 خمس شركات هي النساجون الشرقيون وسيدي كرير للبتروكيماويات الصناعات الغذائية العربية “دومتي” والمالية الصناعية والقاهرة للزيوت والصابون، في مقابل دخول خمس شركات جديدة هي مصر للالومينوم ابوقير للاسمدة، جي بي أوتو، اوراسكوم كونستراكشون ليميتد، و جهينة للصناعات الغذائية.

وجاء ذلك مطابقاُ لما توقعته “المال” أمس بإضافة شركات مصر للألومنيوم، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وجي بي أوتو، وجهينة للصناعات الغذائية، لمؤشر الثلاثيني.

وشهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات، هي القناة للتوكيلات الملاحية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الوطنية لمنتجات الذرة، القاهرة للزيوت والصابون، عبور لاند للصناعات الغذائية، رمكو لانشاء القرى السياحية، الوادى للإستثمار السياحى، وانضم للمؤشر فى المقابل مصر للالومنيوم، ابن سينا فارما، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى، اسيك للتعدين – اسكوم، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وبلتون المالية القابضة.

وانضمت لمؤشر EGX70 شركات سيدى كرير للبتروكيماويات، ابن سينا فارما، المالية و الصناعية المصرية، النساجون الشرقيون للسجاد، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، اسمنت بورتلاند طرة المصرية، بنك التعمير والاسكان، الالومنيوم العربية، الدلتا للسكر، القاهرة للزيوت والصابون، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، و العامة لصناعة الورق – راكتا.

أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 11 شركة، هي العربية للخزف – سيراميكا ريماس ، النصر لصناعة المحولات – الماكو، الاهرام للطباعة و التغليف، القاهرة للدواجن، بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية، الوطنية لمنتجات الذرة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، السويس للاسمنت، ومتحدة للاسكان والتعمير.

