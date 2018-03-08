البورصة تنتهي تعاملات الخميس على ارتفاع هامشي

أسماء السيداختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الحالي، على ارتفاع هامشي، إذ صعد مؤشرها الرئيسي بـ0.54% عند 16472 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.2% عند 894 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ1.4% عند 2243 نقطة.وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 1.5 ملي

أسماء السيد





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات اﻷسبوع الحالي، على ارتفاع هامشي، إذ صعد مؤشرها الرئيسي بـ0.54% عند 16472 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.2% عند 894 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ1.4% عند 2243 نقطة.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 1.5 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 190 سهم ارتفع أداء 81 سهمًا، وتراجع 80 أخرى، بينما لم يتغير أداء 29 سهمًا.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي مبيعات بلغت 99.4 و91 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 190 مليون جنيه.