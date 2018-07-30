البورصة تنتهى من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشراتها

رئيس البورصة: مراجعة المؤشرات جميع القطاعية لتتواكب مع المعايير الدولية مصطفى طلعتقررت إدارة البورصة، اليوم الاثنين، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.وتجري ا



رئيس البورصة: مراجعة المؤشرات جميع القطاعية لتتواكب مع المعايير الدولية



مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة، اليوم الاثنين، اعتماد التعديلات التي أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يتم العمل بها الأربعاء المقبل الموافق 1 أغسطس.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.

فيما شهدت مؤشرات البورصة خلال فترة المراجعة الدورية الثانية خلال عام 2018، عدةً تغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 6 شركات في مقابل دخول 5 شركات جديدة.

ويرجع الفارق في خروج 6 شركات ودخول 5 شركات فقط، إلى عملية انقسام شركة العربية لحليج الأقطان الى شركة قاسمة وهي “العربية لحليج الأقطان “وشركة منقسمة “العربية لإدارة وتطوير الأصول “، وذلك عقب إنتهاء المراجعة الدورية السابقة يناير الماضي ، خاصة وأن منهجية مؤشرات البورصة تبقي على الشركة القاسمة والمنقسمة في المؤشر ذاته .

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتي لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة، لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية.

كما شهد المؤشر متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات. فى حين شهد EGX70 خروج 20 شركة، انضمت 5شركات منها إلى EGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 16 شركة مقابل انضمام 15 شركة جديدة للمؤشر.

كما شهدت المراجعة السنوية لمؤشر S&P/EGX ESG خروج 9 شركات.

كما شهد مؤشر النيل Nile Index استبعاد شركة واحدة نتيجة لتكرار المُخالفات، ليصل عدد الشركات المدرجة به إلى 26 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر الرئيس للبورصة EGX 30:

التغير فى شركات

مؤشر EGX30

م الشركات التى انضمت للمؤشر م الشركات التى خرجت من المؤشر 1 ايديتا للصناعات الغذائية 1 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 2 سيدى كرير للبتروكيماويات 2 العربية للاسمنت 3 ابن سينا فارما 3 مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر 4 بنك قطر الوطني الاهلي 4 جى بى اوتو 5 القابضة المصرية الكويتية 5 مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) 6 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول



نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية محدد الأوزان EGX20 Capped:





شهد مؤشر البورصة محدد الأوزان EGX20 Capped خروج 5 من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 5 شركات جديدة للمؤشر.



التغير فى شركات

مؤشر EGX20 Capped

م الشركات التى انضمت للمؤشر م الشركات التى خرجت من المؤشر 1 المصرية للاتصالات 1 الاسكندرية للزيوت المعدنية 2 ابن سينا فارما 2 الصناعات الكيماوية المصرية – كيما 3 إعمار مصر للتنمية 3 الحديد والصلب المصرية 4 القابضة المصرية الكويتية 4 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 5 اوراسكوم كونستراكشون ليميتد 5 مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب 6 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول