البورصة تنتظر دعم القطاع العقارى لتجاوز 11150 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية واصلت تحركاتها المتذبذبة فى نطاق ضيق للأسبوع الثاني، مشيرين إلى أنها تنتظر حاليًا دعم أسهم القطاع العقارى على المدى القريب لتجاوز مستوى 11150 نقطة.

وأنهت أبرز الأسهم القيادية تعاملات جلسة أمس على صعود، إذ ارتفع سهم «طلعت مصطفى» بنحو %2 ليصل إلى 6.34 جنيه، و«مدينة نصر» بنحو %2.8 مسجلا 3.21 جنيه، و»إعمار» بنحو %1.6 عند 2.49 جنيه.

وأشار المحللون إلى أن أسهم العقارات تحاول حاليًا التحرك بشكل نشط، خاصة عقب هدوء تحركاتها خلال الفترة الماضية، موضحين أن أسهم القطاع الصناعى لاتزال تنتظر قرار الحكومة بشأن خفض أسعار الغاز وهو ما سيكون له مردود إيجابى على أسهم القطاع أيضًا.

وأنهت البورصة تعاملاتها بجلسة أمس، بشكل متذبذب وسجل المؤشر الرئيسى «EGX30» صعودًا بنحو %0.02 ليصل إلى 10989 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعينى «EGX70EWI» بنحو %0.9 مسجلا 2003 نقاط، وهبط المؤشر متساوى الأوزان «EGX50» بنحو %0.06 ليسجل 2059 نقطة، وتراجع نظيرهُ الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %0.7 ليصل إلى2896 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي مليار جنيه ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 187 هيمن الصعود على أداء 62 فيما تراجع 104 وظل 21 دون تغير، وسجل رأس المال السوقى 618.716 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافى بلغ 7.6 و27.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافى مشتريات بلغت 35 مليونا، وهيمن المستثمرون المحليون على %86 من إجمالى التعاملات فى حين بلغت تعاملات العرب حوالى %7 ومثلها للأجانب.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة»، إن البورصة المصرية تتحرك منذ قرابة أسبوعين فى نطاق عرضى ضيق بين مستوى 10850 و11100 نقطة.

وأشار إلى أن السوق لن تتمكن من تجاوز مستوى 11100 نقطة لأعلى، موضحًا أنها تنتظر دعم الأسهم القيادية ومن بينها أسهم القطاع العقارى.

ولفت إلى أنه يمكن اعتبار تلك التحركات الضعيفة بداية لرحلة صعود جيدة خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن تمكن السوق من تجاوز منطقة 11150 نقطة سيدفعها نحو 11500 نقطة.

وأوضح أن البورصة لم تستفد من خفض الفائدة بأى شكل خاصة فى ظل استمرارية وجود الكثير من أوعية الادخار الجاذبة مثل أذون الخزانة والسندات.

ورجح عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة حركتها العرضية على المدى القريب بين مستويى 10800-11100 نقطة.

وأشار إلى أنه ينصح خلال الفترة الحالية بالمتاجرات السريعة وأيضًا الشراء بشكل انتقائي، لافتًا إلى أن الأنظار بدأت تتجه صوب أسهم المؤشر الرئيسى خاصة الأسهم العقارية.

ولفت إلى أن السوق لا تزال تنتظر رحلة صعود بشرط تداول أخبار وقرارات داعمة، موضحًا أنه على المدى القريب لاتزال تنتظر البورصة قرار البت فى أسعار الغاز.