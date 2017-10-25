البورصة تمنح 7 شركات مهلة إضافية لإنشاء المواقع الإلكترونية

رجب عزالدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على إعادة منح 7 شركات مقيدة، مهلة إضافية 15يومًا للانتهاء من إنشاء موقع إلكترونى .وشملت الشركات المخاطبة بالمهلة، "بى آى جى" للتجارة والاستثمار، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وبورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، نايل سيتي للاستثمار، والورق للشرق

رجب عزالدين

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على إعادة منح 7 شركات مقيدة، مهلة إضافية 15يومًا للانتهاء من إنشاء موقع إلكترونى .

وشملت الشركات المخاطبة بالمهلة، “بى آى جى” للتجارة والاستثمار، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وبورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، نايل سيتي للاستثمار، والورق للشرق الأوسط – سيمو، وأسمنت سينا، والعبوات الدوائية المتطورة.

وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من إنشاء المواقع الإلكترونية متضمنة جزءًا خاصًا لعلاقات المستثمرين، يتضمن المحتويات الصادرة من لجنة القيد بتاريخ 20 فبراير 2013.

فى سياق متصل؛ خاطبت اللجنة 28 شركة أخرى، للانتهاء من عمليات تحديث مواقعها الإلكترونية، ومنحتهم مدة إضافية 15 يوما.