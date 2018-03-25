البورصة تمد فترة تلقي طلبات طرح بي إنفستمنتس

مصطفى طلعتأعلنت إدارة البورصة، اليوم الأحد، عن مد فترة تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام لشركة "بي بي إي" القابضة للاستثمارات المالية "بي إنفستمنتس"، حتى الرابعة مساء اليوم، بدلاً من 2.30 عصراً، في اليوم الأخير لتلقي الطلبات.وعلمت "المال" أنه تم تغطية الطرح العام للشركة بواقع 61 مرة حتى الواحدة

مصطفى طلعت

أعلنت إدارة البورصة، اليوم الأحد، عن مد فترة تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح العام لشركة “بي بي إي” القابضة للاستثمارات المالية “بي إنفستمنتس”، حتى الرابعة مساء اليوم، بدلاً من 2.30 عصراً، في اليوم الأخير لتلقي الطلبات.

وعلمت “المال” أنه تم تغطية الطرح العام للشركة بواقع 61 مرة حتى الواحدة ظهراً، وبلغ حجم طلبات أوامر الإكتتاب المسجلة 305 ملايين سهم، بقيمة 3.3 مليار جنيه على حجم الشريحة البالغة 5 ملايين سهم، بسعر 10.75 جنيه للواحد.

وتقوم “بي انفستمنتس” بطرح 42 مليون سهم من إجمالي أسهمها البالغة 584.464 مليون، بحصيلة إجمالية متوقعة تقدر بـ 462 مليون جنيه.

وتمتلك الشركة استثمارات في 6 شركات تابعة، وهي: مدينة نصر للإسكان، توتال، جيزة للأنظمة والحلول المتكاملة، وBEARD للاستانلس، وشركة بي للدفع الإلكتروني، وVITAS للتمويل متناهي الصغر، وأخيرًا شركة Infinity سولار.

تجدر الإشارة إلى أن نشرة الاكتتاب تضمنت آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح بحيق يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 28 أبريل 2018، ويلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام، علماً بأنه سيتم تغطية حساب استقرار سعر السهم بنسبة 103.5% (سعر الطرح مضاف اليه نسبة 3.5% من سعر الطرح العام).