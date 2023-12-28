البورصة تلغي جميع العمليات المنفذة على سهم «موبكو» بعد صعوده أكثر من 600% خلال جلسة اليوم

أعلنت البورصة المصرية عن إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو في تعاملات اليوم الخميس بعد صعوده بأكثر من 600% خلال الجلسة.

وقالت البورصة في بيان لها أنه في ضوء تحركات سعرية غير مبررة على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وما تقرر من الغاء بعض العمليات مع بداية الجلسة.

وتابعت أنه في ضوء استمرار تحركات سعرية كبيرة وغير مبررة على الورقة المالية وتذبذبات سعرية حادة وحرصا على مصلحة المتعاملين فقد تقرر إيقاف التعامل على الورقة المالية وإلغاء العروض والطلبات والغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية بجلسة اليوم الخميس الموافق 28/12/2023 وإلغاء الاثار المترتبة عليها.

وكانت البورصة أعلنت منذ ساعات عن إلغاء نحو 543 عملية المنفذة بجلسة اليوم الخميس 28/12/2023 على الورقة المالية مصر لانتاج الاسمدة – موبكو.

وكان سهم موبكو ارتفع خلال جلسة اليوم بنحو 677% إلى 77.72 جنيه لتتجاوز قيمته السوقية 160 مليار جنيه..