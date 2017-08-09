البورصة تلغي تنفيذات ريكاب بعد الاندماج مع وداي دجلة

مصطفى طلعت قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية "ريكاب" للاستثمارات المالية، خلال جلستي أمس وأول أمس، وهي الأيام السابقة للحدث الجوهري الخاص بإندماج ريكاب مع شركة وادي دجلة للاستثمار العقاري. كانت شركة النعيم، قد أعلنت أمس عن موافقة مجلس الإدارة على اندماج شركة ريكاب

مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية “ريكاب” للاستثمارات المالية، خلال جلستي أمس وأول أمس، وهي الأيام السابقة للحدث الجوهري الخاص بإندماج ريكاب مع شركة وادي دجلة للاستثمار العقاري.

كانت شركة النعيم، قد أعلنت أمس عن موافقة مجلس الإدارة على اندماج شركة ريكاب للاستثمارات المالية التابعة لها، مع وادي دجلة العقارية لإنشاء كيان جديد تبلغ قيمته الدفترية 3.5 مليار جنيه، عبر زيادة رأسمال ريكاب 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيهًا للسهم.

وقال حسين شبكشي، رئيس مجلس إدارة شركة “النعيم” القابضة، خلال مؤتمر صحفي، إن شركته دخلت في تحالف مع وادي دجلة بغرض تعظيم النشاط العقاري للشركة عن طريق زيادة رأس مال ريكاب.

وقالت البورصة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن سعر فتح سهم ريكاب خلال جلسة غد الخميس سيكون عند 4.15 جنيه للسهم.

جدير بالذكر ان إدارة البورصة، أوقفت، التعامل، صباح اليوم، على أسهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركتها التابعة ريكاب للاستثمارات المالية، لحين إرسال الخطة المستقبلية للشركتين بعد قرار الإندماج.