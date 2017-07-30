البورصة تلغي العمليات المنفذة على غاز مصر مجددًا

مصطفى طلعتقررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمليات والطلبات المنفذة على سهم شركة غاز مصر، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.يشار إلى أن سهم الشركة شهد قفزات سعرية متتالية، بداية من أوائل شهر يونيو الماضي بعد ارتفاعه من مستوى 87.36 جنيه إلى 202.79 جنيه، بنسبة نمو تجاوزت الـ130%،

مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إلغاء جميع العمليات والطلبات المنفذة على سهم شركة غاز مصر، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

يشار إلى أن سهم الشركة شهد قفزات سعرية متتالية، بداية من أوائل شهر يونيو الماضي بعد ارتفاعه من مستوى 87.36 جنيه إلى 202.79 جنيه، بنسبة نمو تجاوزت الـ130%، قبل إلغاء تعاملات اليوم.

وكانت البورصة قد ألغت العمليات المنفذة على سهم الشركة خلال، جلستي الخميس والأربعاء الماضيين، بعد ارتفاعه بصورة كبيرة، بعد مقترح الشركة الاثنين الماضي، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.

يشار إلى أن البورصة سبق أن خاطبت الشركة 3 مرات، منذ مطلع يونيو الماضي، للاستفسار عن مدى وجود أحداث جوهرية تسببت في ارتفاع السهم، وهو ما نفته الشركة بشكل قاطع، ليظهر خبر الإعلان عن زيادة رأس المال مطلع الأسبوع الماضي.

يذكر أن أرباح “غاز مصر” ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.