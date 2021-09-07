البورصة تلتقط الأنفاس وتصعد مع تحركات السوق لحل أزمة الضرائب

بضغط من عودة الحديث مجددًا عن ضرائب الأرباح الرأسمالية التي من المرتقب تطبيقها مطلع يناير المقبل

التقطت البورصة المصرية أنفاسها عقب التراجعات القوية في أول جلستين من الأسبوع الجاري، بضغط من عودة الحديث مجددًا عن ضرائب الأرباح الرأسمالية التي من المرتقب تطبيقها مطلع يناير المقبل.

وأنهت مؤشرات السوق تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي بنسبة 0.23%، مغلقًا على مستوى 11089.8 نقطة، مع صعود قوي لمؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 2.24%، وسط ارتفاع للمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.23%.

وأرجع خبراء السوق تحول دفة البورصة نحو الصعود إلى هدوء نسبي في تحركات المستثمرين، وسط حالة من التفاؤل بشأن تحركات المسئولين وجمعيات سوق المال في ملف ضرائب البورصة، مع استيعاب آلية سعر الإغلاق الجديدة.

كانت “المال” قد كشفت في عدد الأحد الماضي، عن تحركات من مجتمع سوق المال سواء هيئة الرقابة المالية أو الجمعية المصرية للأوراق المالية “إكما” أو البورصة المصرية، بشأن ملف الضرائب في محاولات لتقديم اقتراحات جديدة، ومنها إعفاء صناديق الاستثمار منها وترحيل الخسائر المحققة وخصمها من الوعاء الضريبي المكون من الأرباح الرأسمالية.

وسجلت السوق أمس تداولات على الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه، فيما استقر رأسمال البورصة السوقي على مستوى 724.430 مليار جنيه مرتفعًا بنحو 5.8 مليار.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 13.547 و5.609 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء بصافي 19.156 مليون جنيه.

من جهتها، قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس شركة “ثري واي لتداول الأوراق المالية”، إن السوق بدأت تخطو نحو تحركات منضبطة ستنعكس على أداء المؤشرات والأسهم خلال الجلسات المقبلة، في صورة إيجابية وتدوير للسيولة.

وأضافت أن أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة الثلاثاء عكست في تحركاتها ارتفاعات جاذبة للأفراد مما يشير إلى ارتداد تصحيحي مقبل، في ظل استيعاب السوق للحدود السعرية الجديدة ورفعها لـ20% في الجلسة بدلًا من 10%.

وأوضحت أن الحركة الإيجابية المحتملة للبورصة خلال الجلسات المقبلة ستنعكس بصورة كبيرة في ثقة المستثمرين في تحركات الأسهم، بالإضافة إلى تحرك رئيس البورصة وجمعيات سوق المال والرقابة المالية في ملف الضرائب، ستنعكس بالإيجاب على بدء موجة صاعدة جديدة.

وشددت عضو مجلس إدارة البورصة، على ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على سوق المال، سواء كانت الدمغة أو الأرباح الرأسمالية، مشيرة إلى أن التأجيل لن يفيد السوق، إذ سيكون عائقا أمام زيادة جاذبية السوق.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق نجحت في التماسك بجلسة الثلاثاء، موضحًا أنها ستكون بداية لارتداد تصحيحي صاعد خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 سيتحرك بشكل عرضي مائل للصعود في جلسة الأربعاء مستهدفًا الوصول إلى 11150 نقطة، مع مستوى دعم بمنطقة 10950 نقطة.

وأوضح غريب أن جلسة أمس شهدت انعكاس حالة من التفاؤل بشأن ملف الضرائب على البورصة، في ظل التحركات الراهنة من قبل المسئولين عن السوق، بالإضافة إلى أن بعض الأسهم لاقت فرصا إيجابية للصعود ومنها أسهم مؤشر EGX70.