البورصة تكسر منطقة 18000 نقطة وتلامس أعلى مستوى في 5 سنوات

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بقوة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد 30-4-2023.

وتمكن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من تجاوز منطقة 18000 نقطة، مسجلا أعلى مستوى في 5 سنوات، حيث ارتفع نحو 1.64%، عند مستوى 18088 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 1.32%، عند مستوى 3115 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.34% عند 4737 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 186 سهما، ارتفع منهم 88 سهما، فيما تراجع 6 أسهم، واستقر 92 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 71.35 مليون جنيه، و7.75 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 79.11 مليون جنيه.