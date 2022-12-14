البورصة تقيد «دمياط لتداول الحاويات» مؤقتا على وعد الطرح خلال 6 أشهر

وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.

وقالت لجنة القيد في البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن عملية القيد المؤقت لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ستستمر لمدة 6 أشهر دون تعامل على السهم لحين تنفيذ طرح الأسهم.

وتنصّ قواعد القيد المؤقت على اعتباره كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت، وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وتنظم عملية القيد المؤقت للشركات في البورصة المصرية المواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقبِلت اللجنة قيد شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، برأسمال مصدر قدره 200 مليون جنيه موزعًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

هيكل ملكية دمياط لتداول الحاويات وخريطة أكبر المساهمين

أسست دمياط لتداول الحاويات والبضائع عام 1990، أى منذ 34 عامًا، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 42% من الأسهم.

بينما تستحوذ هيئة ميناء دمياط على 25%، كما تستحوذ شركة القناة للتوكيلات الملاحية على 20%، إضافة إلى حصة 3% لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بينما يستحوذ القطاع الخاص والأفراد على 10%، وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأربعاء الأحد 18 ديسمبر 2022، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة بخمسة أيام عمل.

كما سيجري تسكين الشركة بقطاع خدمات النقل والشحن، ومنحها رمزًا وهو DCCC.CA، وفقًا لقرار لجنة القيد.

قيد بورسعيد لتداول الحاويات مؤقتًا تمهيدًا للطرح في البورصة أيضًا

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

وأعلنت لجنة القيد، في 5 ديسمبر الحالي، موافقتها على قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.

وقالت اللجنة، في إفصاح منشور على شاشة التداول ساعتها، إن عملية القيد المؤقت لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ستستمر لمدة 6 أشهر دون تعامل على السهم لحين تنفيذ طرح الأسهم.

وقبِلت اللجنة قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، برأسمال مصدر قدره 164.1 مليون جنيه موزعًا على 32.8 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

أسست بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع عام 1984، أى منذ 38 عامًا ،وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

ويعدّ نشاط تداول البضائع النشاط الرئيسى للشركة، إذ يسهم في نحو 90% من إيراداتها، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من 7 ديسمبر 2022؛ أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة بخمسة أيام عمل، وجرى تسكين الشركة بقطاع خدمات النقل والشحن، ومنحها رمزًا وهو POCO.CA.