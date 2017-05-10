البورصة تقلص مكاسبها وتفشل في اختراق مستوى 13100 نقطة

محللون: السوق مرشحة لملامسة مستويات 12850 نقطة غداكتب: مصطفى طلعتقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، مكاسبه المحققة، بداية جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، لينهي تحركاته على صعود طفيف بنسبة 0.46% عند مستوى 12993 نقطة، مدفوعا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، خلال النصف الثاني من

محللون: السوق مرشحة لملامسة مستويات 12850 نقطة غدا



كتب: مصطفى طلعت قلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30″، مكاسبه المحققة، بداية جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، لينهي تحركاته على صعود طفيف بنسبة 0.46% عند مستوى 12993 نقطة، مدفوعا بعمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية، خلال النصف الثاني من الجلسة. وقال محللون فنيون لـ”المال” إن السوق واجه ضغوطا بيعية من جانب الأسهم القيادية في النصف الثاني من الجلسة، وفشل في اختراق مستوى المقاومة الهام عند 13100 نقطة، مؤكدين أن قدرة المؤشر على الثبات عند 12850 نقطة والإغلاق أعلاه بقيم تداولات مرتفعة، بجلسة الغد الخميس، قد يؤهله لأعادة التجربة على مستوى المقاومة المذكور، مطلع الأسبوع المقبل، ثم 13400 نقطة. وعلى الجانب الآخر، فشل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، في الوصول إلى مستهدفه عند 600 نقطة أيضا، ليفقد مكاسبه ويتراجع بنسبة 0.39% إلى 591 نقطة عند إغلاق الجلسة، وامتد الهبوط إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى 61.9 و48.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى 49.5و29.2 و3.6 و27.9 مليون جنيه على التوالى. وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 56 سهما من إجمالى 191 سهمًا، تم التداول عليهم، بينما هبط 100 سهم، فيما بقيت أسعار 35 سهما عن نفس مستوياتها. وأكد أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للسوق تحرك بصورة إيجابية بداية جلسة تداولات اليوم وحاول الاقتراب من مستوى المقاومة المهم قرب 13100 نقطة، مدعوما بالأداء القوي للأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي الذي اقترب من مستوى 78 جنيها. وأشار “جمال الدين” إلى أن عمليات جني الأرباح ظهرت على نفس الأسهم بنهاية الجلسة، وهو ما قلص من المكاسب الصباحية المحققة، يغلق بشكل سلبي أسفل 13000 نقطة، موضحا أن السوق مرشحة لاختبار 12850 نقطة خلال جلسة، الغد الخميس، وفي حال الإغلاق أعلى منها، سيكون مرشح للتحرك إلى مستويات 13100 ثم 13400 نقطة. من جانبه، وصف سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، جلسة تداول اليوم بالإيجابية في مجملها، رغم فقدان المؤشر لمكاسبه مع نهاية التعاملات، وذلك بعد محاولاته اختراق مستوى الـ 13100 نقطة، نتيجة ظهور الضغوط البيعية عند هذا المستوى دفع المؤشر للتراجع أثناء التداولات. وأرجع “غريب” ذلك إلى ضبابية تطبيق ضريبة الدمغة، على حد وصفه، وعدم صدور القانون من مجلس النواب حتى الآن، وذلك مع اقتراب انتهاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية فى 17 مايو الجاري، متوقعاً تباين الأداء بجلسة الغد، ليصبح 13050 نقطة هو مستوى المقاومة الحالى، ثم 13200 نقطة، فيما يختبر السوق مستوى الدعم عند 12650 نقطة. وفي السياق ذاته، أكد سعيد الفقي مدير فرع بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية أن مؤشرات السوق واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة علي التوالي ليخترق المؤشر الرئيسي مستوي 13000 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية التداولات عند 12993 نقطة، نتيجة عمليات جني الأرباح. أشار “الفقي” إلى أن عمليات جني الأرباح قرب 13000 نقطة، كانت متوقعة، للوصول بالمؤشر قرب 12850 نقطة، وهي المنطقة المتوقع تكوين مراكز شرائية جديدة عندها، استعداد لتحقيق مستويات أعلى واستهداف 13200 نقطة، مدعوما بانتهاء الحالة العرضية التي استمرت فترة طويلة. وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فأوضح مدير فرع أصول أن لدية مقاومة عند 590 نقطة، سيحاول الإرتداد نحوها، فيما يختبر مستوى الدعم قوية عند مستوى 582 نقطة.