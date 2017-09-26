البورصة تقلص مكاسبها بنهاية تعاملات الثلاثاء

أسماء السيد

قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها بنهاية تعاملات، جلسة اليوم الثلاثاء، بظهور قوة بيعيه على اﻷسهم المتداولة كافة ، وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30″ تعاملاته عند 13704 نقاط، متراجعًا من 13792 نقطة بمستهل التعاملات الصباحية، وأغلق مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة”egx70” عند 772 نقطة صاعدًا بنحو 0.22% متراجعًا من مستوى 780 نقطة .

وأنهى مؤشر”egx50″ متساوي اﻷوزان تعاملاته مرتفعًا 0.74% عند 2266 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا “egx100” بـ 0.24% عند 1707 نقاط .

وأرجع محللون تراجع المؤشرات بسبب اقترابها من مستويات مقاومة مهمة، ظهرت عندها عمليات جني أرباح أجبرت المؤشرات على تقليص المكاسب الصباحية، وأشاروا إلي أن البورصة في حالة من الترقب لقرار لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل بشأن سعر الفائدة .

وتباينت توقعاتهم بشأن تحركات المؤشرات بجلسة غدًا الاربعاء، ورجح أحدهم استكمال المؤشرات لعمليات جني الارباح والتى تدفع المؤشر الثلاثيني نحو 13600 نقطة، ونظيره السبعيني نحو 763 نقطة، فيما توقع آخرون محاولة الثلاثيني الاستقرار أعلى 13700 نقطة، إضافة إلي استهداف السبعيني مستوى 810 – 815 نقطة خلال الـ5 جلسات المقبلة .

وبلغت قيم التداول 1.3 مليار جنيه، ومن اجمالي اﻷسهم المتداولة ارتفع أداء 94 سهما، وتراجع 67 آخرون، فيما لم يتغير حركة 31 سهما، وسجل رأس المال السوقي 738 مليار جنيه .

وقال هشان حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية، إن البورصة في انتظار قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل .

وأضاف أن المؤشر الرئيسي في محاولة للاستقرار أعلى 13700 نقطة، وهو ما قد يؤهله للقمة السابقة عند 14000 نقطة، كما رجح استهداف المؤشر السبعيني مستوى 810 – 815 نقطة خلال الـ5 جلسات القادمة بشرط بقائه أعلى مستوى الـ 750 نقطة .

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايرو كابيتال” لتداول اﻷوراق المالية، إن اقتراب المؤشرات من مستويات المقاومة في مستهل التعاملات الصباحية، عند 13792 نقطة للمؤشر الرئيسي و780 نقطة للسبعيني دفع لظهور قوة بيعية اجبرت المؤشرات على تقليص جزء من مكاسبها .

وتوقع أن تستكمل المؤشرات عمليات جني الأرباح التى بدأتها أمس بشكل طفيف، مرجحًا اقتراب المؤشر الرئيسي من مستوى 13600 نقطة، ونظيره السبعيني عند 763 نقطة .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات سجلت 27 مليون جنيه و 347.6 ألف جنيه على التوالي، مقابل اتجاه اﻷجانب للبيع بصافي مبيعات بلغت 27.3 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 81% من إجمالي التعاملات، مقابل 10% للعرب و9% للأجانب .