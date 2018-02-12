البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتغلق على ارتفاع طفيف

مصطفى طلعتأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.وقلص المؤشر الرئيسي "egx30"، مكاسبه الصباحية المرتفعة التي حققها منتصف الجلسة، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.42% إلى مستوى 14890 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم ا

مصطفى طلعت



أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وقلص المؤشر الرئيسي “egx30″، مكاسبه الصباحية المرتفعة التي حققها منتصف الجلسة، ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.42% إلى مستوى 14890 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.67% إلى 849.01 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.63%، عند مستوى 2026 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 243.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 28.48 ألف عملية، فيما ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 852 مليار جنيه.