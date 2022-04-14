بورصة وشركات

البورصة تقلص خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس

وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين
مصطفى طلعت 12:54 م, الخميس, 14 أبريل 22 12:54 م, الخميس, 14 أبريل 22

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قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 10695 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.2% إلى 1792 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6% إلى 2721 نقطة.

وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس المالية القابضة بشكل حادّ بلغ بنحو 20% في التعاملات المبكرة للجلسة، اليوم الخميس، متأثرًا بقرار سحب بنك أبو ظبي الأول الإمارتي لشراء حصة مسيطرة في أسهم المجموعة.

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وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بعد صدور بيان الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن الإعلان عن سحب بنك أبوظبي الأول لعرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من هيرميس المالية.

وأعلن بنك أبوظبي الأول الإماراتي، صباح اليوم، سحب العرض غير الملزِم المقدَّم في الماضي بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة؛ إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

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وقال بنك أبو ظبي الأول، في بيان صحفي وصل “المال”: إن قرار سحب العرض جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.

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كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعلنت، في فبراير الماضي، رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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