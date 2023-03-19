البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتنهي تعاملات اليوم على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 19-3-2023 على تباين، بعد أن قلصت جزءا كبيرا من خسائرها خلال اليوم.

وعوض مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” جزءا من خسائره لينهي التعاملات على تراجع محدود بنحو 0.16% ليغلق عند مستوى 14681 نقطة.

وتحول مؤشر” EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة للصعود بنسبة 1.15% عند مستوى 2588 نقطة، و ارتفع مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو طفيف 0.79% عند 3844 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 926.5 مليون جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منهم 77 سهما، فيما تراجع 47 سهما، و استقر 78 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 954.44 مليار ، مقابل 957.07 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و الأجانب ، نحو البيع بصافي قيمة 75.52 مليون جنيه، و 4.19 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 79.72 مليون.