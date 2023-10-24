البورصة تقلص جزءًا من خسائرها وتنهي تعاملات اليوم على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023، على تباين، بعد أن قلصت جزءا من خسائرها.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.86%، ليغلق عند مستوى 22377 نقطة.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للصعود بنحو 0.82%، عند مستوى 4109 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.27%، عند 6216 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.7 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منها 75 سهما، وتراجع 85 سهما، فيما استقر 39 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 549 مليار جنيه، مقابل تريليون و 560 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 104.83 مليون جنيه، و 90.21 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 195.04 مليون جنيه.