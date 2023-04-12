Loading...

البورصة تقلص جزءا من خسائرها خلال منتصف تعاملات اليوم

Loading...

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، من خسائره الصباحية ليسجل تراجعا بنسبة 1.01% عند مستوى 16839 نقطة

البورصة تقلص جزءا من خسائرها خلال منتصف تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

12:59 م, الأربعاء, 12 أبريل 23

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 12-4-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، من خسائره الصباحية ليسجل تراجعا بنسبة 1.01% عند مستوى 16839 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للارتفاع بنحو 0.14% عند مستوى 2991 نقطة.

كما قلص مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، غالبية خسائره الصباحية ليسجل هبوطا محدودا بنحو 0.06%، عند 4494 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع منها 48 سهما، وتراجع 53 سهما، فيما استقر 88 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 20.45 مليون جنيه، و59.17 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 79.63 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:59 م, الأربعاء, 12 أبريل 23