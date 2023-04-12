البورصة تقلص جزءا من خسائرها خلال منتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 12-4-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.



وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، من خسائره الصباحية ليسجل تراجعا بنسبة 1.01% عند مستوى 16839 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للارتفاع بنحو 0.14% عند مستوى 2991 نقطة.

كما قلص مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا، غالبية خسائره الصباحية ليسجل هبوطا محدودا بنحو 0.06%، عند 4494 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع منها 48 سهما، وتراجع 53 سهما، فيما استقر 88 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 20.45 مليون جنيه، و59.17 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 79.63 مليون جنيه.

