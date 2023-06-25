البورصة تقلص جزءا من خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قلصت مؤشرات البورصة المصرية، جزءا من خسائرها الصباحية ، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 25-6-2023.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، هبوطا بنحو 1.1%، ليصل مستوى 17517 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نسبة هبوطه إلى 0.02%، مسجلا مستوى 3514 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100 بنحو 0.11% عند 5213 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 49 سهما، فيما تراجع 60 سهما، و استقر 90 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 44.61 مليون جنيه، و 12.87 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 57.48 مليون جنيه.