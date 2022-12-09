البورصة تقفز 9% وتربح 61 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 9% ليصل إلى 14838 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.05% إلى 2728 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 5.51% إلى 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 61 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 951.3 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات، الخميس آخر جلسات الأسبوع، على صعود محدود وربح رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 35. 0%، ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، والمؤشر السبعيني 89. 0%، إلى 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقاً 83. 0%، ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.