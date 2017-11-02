البورصة تقفز 68% في العام الأول للتعويم

363.6 مليار جنيه مكاسب سوقية.. والأجانب كلمة السر في الشراءارتفاع قيم التداولات اليومية من 500 مليون جنيه إلى 1.1 مليارمصطفى طلعتمع إغلاق جلسة تداول البورصة، اليوم الخميس، يكون قد مر عام كامل على تحرير سعر الصرف، ذلك العام الذي نجحت خلاله البورصة في اتخاذ منحنى مخالف تمام

363.6 مليار جنيه مكاسب سوقية.. والأجانب كلمة السر في الشراء

ارتفاع قيم التداولات اليومية من 500 مليون جنيه إلى 1.1 مليار





مصطفى طلعت





مع إغلاق جلسة تداول البورصة، اليوم الخميس، يكون قد مر عام كامل على تحرير سعر الصرف، ذلك العام الذي نجحت خلاله البورصة في اتخاذ منحنى مخالف تمامًا لكل القطاعات الاقتصادية التي تأثرت سلبًا، نتيجة نمو معدلات التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبنظرة سريعة على حركة المؤشرات وأداء السوق، يلاحظ أن البورصة تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق مستهدفات تاريخية وصعود صاروخي على صعيد المؤشرات وقيم التداولات، ورأس المال السوقي، مدعومة بمشتريات المستثثمرين الأجانب المكثفة على الأسهم المقيدة الذين استغلوا فرص رخص الأصول.

ووفقًا للبيانات التاريخية، سجل المؤشر الرئيسي للسوق “egx30” مكاسب بلغت 5795 نقطة، مسجلًا صعودًا قدره 67.9%، ونجاحه في اختراق أعلى مستوياته التاريخية، والمسجلة قبل الأزمة المالية العالمية 2008 عند مستوى 12050 نقطة.

وعلى صعيد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة، نجد أنه حقق صعودًا بلغ 87.2%، بمكاسب حوالي 363.6 مليار جنيه، كما انتعش متوسط قيم التداولات اليومية من 500 مليون جنيه إلى حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن، في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، مع تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب، بالإضافة إلى منح البنوك العاملة بمصر الحق في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).