البورصة تقفز 5% وتربح 25.5 مليار جنيه خلال أسبوع

قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل محلوظ خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي شهد العودة من فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.98% إلى 1221 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 7.35% إلى 1963 نقطة .

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.7%، ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.2 مليار جنهي في حين بلغ كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67 % خلال الأسبوع.

واختتمت السوق تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الاسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط قيم تداولات قوية بلغت 1.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسى بنسبة 1.89% إلى 10621 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.9% إلى 1221 نقطة ، والمؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.74% عند 1963 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 124 سهما من إجمالي 176 سهمًا متداولة، بينما هبط 26 سهمًا، وبقي 26 دون تغير.

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تتجه مؤشرات البورصة صوب مستوى المقاومة 10500 نقطة، موضحين أن اختراق هذا المستوى لأعلى يدفع بها للصعود تجاه 10600 ثم 11000 نقطة .

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، تحسن أداء البورصة بدعم ما تظهره الاتجاهات الحكومية محلياً وعالمياً، مثل الاتجاه نحو رفع قيود وتدابير الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا.