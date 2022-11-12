البورصة تقفز 4.4% وتربح 21 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 4.4%% ليصل إلى 11756 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.81% إلى 2231 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5% إلى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 21 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 781.7 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.21%، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95% والأوسع نطاقا بنسبة 1.32%.