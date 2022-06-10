البورصة تقفز 2.2% وتربح 14 مليار جنيه في أسبوع

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 10235 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 1857 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6 % إلى 2765 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، صاعدا بنحو 2.1% إلى 673.9 مليار جنيه.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة امس الخميس – اخر جلسات الأسبوع – على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 674 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.01% عند 10235 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.11%، ليسجل 1857 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلا 2765 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 674 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط56، وبقي 72 دون تغيير.