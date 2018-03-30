البورصة تقفز 16.2% في الربع الأول

22.1 مليار جنيه زيادة في التداولات الفقي: هدوء وتيرة الارتفاعات الأسبوع المقبل بعد انتهاء انتخابات الرئاسة رأس المال السوقي يرتفع 18.1% وسط مكاسب قدرها 149.3 مليار جنيهمصطفى طلعتارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال تعاملات، الربع الأول من العام الحالي - أول 3 شهور من 2018 – في ا

22.1 مليار جنيه زيادة في التداولات

الفقي: هدوء وتيرة الارتفاعات الأسبوع المقبل بعد انتهاء انتخابات الرئاسة

رأس المال السوقي يرتفع 18.1% وسط مكاسب قدرها 149.3 مليار جنيه

مصطفى طلعت

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ، خلال تعاملات، الربع الأول من العام الحالي – أول 3 شهور من 2018 – في الوقت الذي تفوق فيه المؤشر الرئيسي على أداء باقي مؤشرات السوق.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” نسخة منه، ارتفاع المؤشر الثلاثيني “Egx30” بنحو 16.2 % مسجلا مستوى 17450 نقطة، كما صعد مؤشر “Egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.2% إلى 871 نقطة، وبالمثل ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 13.5% ليصل إلى 2238 نقطة.

وصعدت قيم التداولات بنحو 22.1 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من 2018، لتسجل 112.1 مليار، مقارنة بتداولات قيمتها 90 مليار جنيه في الثلاثة شهور السابقة لها.

وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة، بنحو 18.1 %، ما يعادل 149.3 مليار جنيه، اذ سجل 974.2 مليار جنيه مقابل 824.9 مليار، كما سجل المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 9.6 مليار جنيه، والعرب صافي بيع 801.5 مليون جنيه.

وقال سعيد الفقي مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية ان غالبية الأسهم تفاعلت مع صعود السوق الأسبوع الماضي بخلاف الارتفاعات السابقة التي كانت تقتصر علي اسهم بعينها والتي تكون محل اهتمام المؤسسات الاجنبية والعربية.

ولفت “الفقي” إلى أن الارتفاع شمل حدوث دوران لرأس المال السوقي من الأسهم الكبيرة التي تشبعت صعوداً إلى الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي يتعامل عليها صغار المستثمرين إذ حققت مستويات جديدة.

وتوقع ان تهدأ حدة الارتفاعات خلال الاسبوع القادم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وانعكاسها الايجابي على صعيد اصطفاف الشعب والنتائج الاولية باستمرار القيادة الحالية لاستكمال الانجازات ومنظومة الاصلاحات الاقتصادية، مرجحاً الدخول في عمليات جني ارباح طفيفة قرب 7100 نقطة.