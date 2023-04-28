البورصة تقفز 1.6% وتربح 26 مليار جنيه خلال أسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب بينما فضل الأجانب البيع.

وبحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.6% ليصل إلى 17796 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.77% إلى 3074 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.74% إلى 4674 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 26 مليار جنيه، مرتفعاَ 2.3%، مستمرا اعلى مستوى التريليون جنيه.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات أمس الخميس، اخر جلسات الاسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.98%، ليغلق عند مستوى 17796 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.04% عند مستوى 3074 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.09%، عند 4674 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.66 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 125 سهما، فيما تراجع 26 سهما، و استقر 48 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 148 مليار جنيه، مقابل تريليون و 129 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 13.82 مليون جنيه، و 66.24 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 80.07 مليون جنيه.