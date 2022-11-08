البورصة تقفز بالقرب من أعلى مستوى خلال 11 شهراً

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أمس ارتفاعات جماعية وقفزت إلى أعلى مستوى لها خلال 11 شهرا، إذ صعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة %2.37 ليصل إلى 11443 نقطة و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %0.81 إلى 2237 نقطة و«EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %1.06 إلى 3260 نقطة.

وتوقع متعاملون ومحللون فنيون استمرار البورصة فى اتجاهها الصعودى اليوم، بدعم خاص من الأسهم القيادية ليستهدف «الثلاثينى» منطقة 11500 نقطة بحد أدنى على الأجل القصير.

وقالوا إن السوق سجلت الإثنين أعلى مستوى لها منذ جلسة 20 ديسمبر 2021 – أى ما يقرب من 11 شهرا – بدعم ارتفاع شهية الأجانب مع إعلان سعر صرف مرن للعملة المحلية.

ويرى المحللون أن السوق لم تعكس بشكل كامل حتى الآن الانخفاض الذى شهدته أسعار العملة المحلية مؤخرا، مما يمهد لمزيد من الإيجابية فى حركة الأسهم الفترة المقبلة، خاصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وحققت السوق أحجام تداول أمس بلغت 1.35 مليار جنيه، وجرى التعامل على 195 سهما ارتفع منها 89 وانخفض 33 واستقر 73 عند نفس مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 74.3 و231.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل المصريون البيع بنحو 306.1 مليون.

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن السوق نجحت فى اختراق حاجز 11400 نقطة بسبب من الأداء القوى للأسهم القيادية خاصة التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بجانب أسهم العقارات والبتروكيماويات.

وأوضح أن السوق شهدت مشتريات انتقائية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل الأفراد ليدعم صعود «EGX70» نحو الاستقرار أعلى حاجز 2230 نقطة.

وأشار إلى أن الارتفاعات القوية صاحبها زيادة فى أحجام التداول لتصل إلى 1.1 مليار جنيه وسط شراء قوى للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وتوقع أن يخترق «EGX30» حاجز 11500 نقطة خاصة مع الأداء الجيد للأسهم القيادية، موضحا أنه حال نجاحه فى الاستقرار أعلى هذا المستوى فإنه سيستهدف منطقة 12000 نقطة، مرجحا أن يحقق «EGX70» 0032 نقطة على المدى القصير.

وقال سعيد الفقى مدير فرع شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إن الأسهم القيادية لعبت دورا فى صعود السوق أمس وعلى رأسها CIB الذى وصل إلى أعلى مستوى 33 جنيها وانتقل أثره الإيجابى إلى غالبية الأسهم.

وأكد أن المؤشر الرئيسى ارتفع قرب مستوى المقاومة عند 11450 نقطة، وحال اختراقها يستهدف 11450 وإذ ثبت أعلاه من الممكن أن يصل إلى 11700 مشيرا إلى أن EGX70 لديه مستوى مقاومة عند 2280 نقطة ودعم 2200 نقطة ومن المرجح استكمال الصعود تجاه 2280 نقطة.

وأوضح أن أسعار الأسهم ما زالت لا تعكس بشكل كامل الانخفاض فى سعر الصرف، لذلك من المتوقع أداء أكثر إيجابية واستهداف «EGX30» 00021 نقطة.