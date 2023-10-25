البورصة تقفز أكثر من 3% وEGX30 يقتحم منطقة 23000 نقطة اليوم

قفزت مؤشرات البورصة المصرية، مايزيد عن 3%، منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25-10-2023، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة.

واقتحم مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، منطقة 23000 نقطة خلال تعاملات اليوم بعد صعوده نحو 3.01%.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 3.25%، عند مستوى 4312 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 3.23%، عند مستوى 6528 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 137 سهما، فيما تراجع 17 سهما، و استقر 46 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 14.66 مليون جنيه، و 8 ملايين جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 22.66 مليون جنيه.