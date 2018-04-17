البورصة تقر سير بالم هيلز فى إجراءات الإثابة والتحفيز

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيام شركة بالم هيلز للتعمير بنشر إعلان القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة.كما وافقت اللجنة على قيام الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى مدّ أجل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيام شركة بالم هيلز للتعمير بنشر إعلان القواعد والإجراءات الخاصة بتطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة.

كما وافقت اللجنة على قيام الشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى مدّ أجل نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لمدة 5 سنوات عن طريق وعد ببيع أسهم لصالحهم بسعر مميز.

وتلتزم الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية، خلال شهر من تاريخ نشر بيان الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة، علمًا بأنه يلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التعديل حتى يكون ساريًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق مدّ أجل نظام الإثابة، اعتبارًا من 14 مايو 2018، وحتى 13 مايو 2023، عقب اعتماده من الجهات المعنية.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 936 مليون جنيه فى 2017، مقارنة بنحو 785 مليونًا فى 2016.