البورصة تقر سير النصر للمحولات فى إجراءات الشطب الاختيارى

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" فى إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة.وألزمت اللجنة الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء،

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية “الماكو” فى إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة.

وألزمت اللجنة الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء، على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضون على الشطب.

وأقرّت عمومية الشركة، فى 26 فبراير الماضى، شراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال في الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

ويبلغ رأسمال الشركة 39.87 مليون جنيه، موزعًا على 39.87 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم.