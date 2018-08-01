البورصة تقر تخفيض رأسمال الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بطريقة تخفيض القيمة الاسمية للسهم.وحصلت الشركة، فى 28 مايو الماضى، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إج

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد تخفيض رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بطريقة تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

وحصلت الشركة، فى 28 مايو الماضى، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات تخفيض رأس المال.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 7 مايو الماضى، على إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 2.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار، بتخفيض قدره 951.1 مليون جنيه، مقابل الخسائر المحققة فى القوائم المالية للعام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2017.

ومن المقرر تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 6.30 جنيه، ثم زيادة رأس المال المصدر (بعد تخفيضه) من 1.6 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه و80 قرشًا، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه و80 قرشًا موزعة على 205645976 سهمًا، بقيمة اسمية 6.30 جنيه تُموَّل نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين.

كما سيتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 2 أغسطس.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257.05 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.