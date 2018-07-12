البورصة تقر الشطب النهائى لأسهم ميراكو للتكييف من قاعدة البيانات

رجب عز الدينوافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على الشطب النهائى لأسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) بعد قيامها بشراء أسهم المتضررين.وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة (OPR)، بداية من جلسة تداول 27 يونيو الحالى وحتى نهاية 4 يوليو المقبل؛ لتسجيل أوا

رجب عز الدين





وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، على الشطب النهائى لأسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو) بعد قيامها بشراء أسهم المتضررين.

وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة (OPR)، بداية من جلسة تداول 27 يونيو الحالى وحتى نهاية 4 يوليو المقبل؛ لتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتضررين من الشطب الاختيارى.

وأعلنت البورصة فى 5 يوليو الحالى تنفيذ شركة ميراكو للتكييف عملية شراء 2.6 مليون سهم متضرر من الشطب الاختيارى، بقيمة إجمالية 353 مليون جنيه تقريبًا بمتوسط سعر 130.99 جنيه للسهم.

ومن المقرر حذف أسهم الشركة من على قاعدة بيانات البورصة ومع إمكانية التعامل على أسهم الشركة من خلال نظام نقل الملكية حفظ مركزى خارج المقصورة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجارى.

ووافقت عمومية الشركة فى 8 يناير 2018 على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبا اختياريا وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من القرار بما فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.