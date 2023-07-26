البورصة تقرر وقف العمل بمؤشر «EGX50 EWI» اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل

قررت لجنة المؤشرات في البورصة المصرية وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وأشارت البورصة المصرية إلي أن القرار يأتي في إطار التوجه نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق، وذلك بما يكفل تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام الفئات المختلفة من المستثمرين.

ونوهت البورصة المصرية إلي أنه في إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كافة عناصر السوق من كل مؤشر، فقد رأت البورصة المصرية أن مؤشر EGX50 EWI يعتبر الأقل استخداما.

وقامت البورصة المصرية – رغبة منها في معرفة رأي كافة عناصر السوق – بإجراء استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة.

وقد اتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر EGX50 EWI يعد من أقل المؤشرات استخداماً، حيث أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً، وذلك بنسبة 94%.

كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به، وبناء على ما سبق قررت لجنة المؤشرات وقف العمل بمؤشر EGX50 EWI .