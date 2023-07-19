البورصة تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ شراء 3.89 مليون سهم من «أسكوم » اعتبارًا من 25 يوليو

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع والشراء على أسهم شركة أسيك للتعدين – أسكوم.

وذلك بناء على قرار مجلس إدارة أسيك للتعدين – أسكوم، والذي تضمن الموافقة على شراء أسهم خزينة لنحو 3.89 مليون سهم، بسعر 11.85جنيه للسهم .

ونوهت إدارة البورصة إلى أنه تقرر أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR)، لتسجيل أوامر البيع والشراء اعتبار من 25-7-2023، وحتى نهاية جلسة تداول 31-7-2023.

وكان مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين “أسكوم “، قد وافق على شراء 3.89 مليون سهم خزينة بنسبة 7.07% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 11.85 جنيه للسهم.

وذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة، على أن يتم تمويل العملية عبر موارد الشركة الذاتية.

ونبهت إدارة البورصة على جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR)، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة .

وأشارت إدارة البورصة إلي أنه يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

واستكملت أنه على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول حيث لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر.

ونبهت إدارة البورصة على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات .