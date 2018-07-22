البورصة تقرر إيقاف التداول على سهم القلعة مجددًا

مصطفى طلعتقررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات الماليه اعتباراً من جلسة اليوم، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.يشار إلى أن الرقابة المالية كانت قد قررت استئناف التداول على سهم القلعة للاستشارات الماليه، اعتباراً من جلسة تدا



مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، إيقاف التداول على أسهم القلعة للاستشارات الماليه اعتباراً من جلسة اليوم، لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أن الرقابة المالية كانت قد قررت استئناف التداول على سهم القلعة للاستشارات الماليه، اعتباراً من جلسة تداول اليوم، بعد الكشف عن القيمة العادلة للسهم.

وحدد المستشار المالي المستقل، آر أس أم مصر للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم القلعة للاستشارات المالية، عند 6.34 جنيه للسهم، وأعلنت عنه الرقابة المالية على شاشات التداول الخميس الماضى.

وكان بيان الهيئة تعليقا على تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة القلعة القابضة عند6.34 جنيه للسهم، قد أثار حالة من اللغط فى سوق المال على مدار اليومين الماضيين بعد أن كشف عن عدم اعتداد الهيئة بتقييم المستشار المالى المستقل لإحدى الشركات التابعة للمجموعة.

