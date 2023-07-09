البورصة تقرر إلغاء كل العمليات على سهم «طاقة عربية»

قرر رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني إلغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها بالسوق الرئيسي على سهم طاقة عربية التي تمت بجلسة تداول اليوم الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية، وتعديل سعر الفتح لجلسة غدا الاثنين ليصبح 0.50 جنيه مصريا للسهم.

بدء تداولات غدا الاثنين على سعر 0.50 جنيه

ووافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة اليوم.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري، ولم يتم إلغاؤها.

وشهد السهم الذي كان بدء تداوله بالبورصة المصرية اليوم صعودا وصفه خبراء السوق بـ”غير المبرر” نتيجة قفزة نسبتها 83.591%، ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بسعر 0.50 جنيه بداية التداولات، رغم تدني عدد الأسهم التي تم التعامل عليها والتي بلغت 1362 سهم فقط.

قال مصدر وثيق الصلة بالطرح، إن هذا الصعود ناتج عن تحركات ومضاربات من الافراد ، و ليس مساهمي الشركة الأساسيين، وإنه بفرض رغبة الفئة الاخيرة في زيادة سعر السهم من خلال التعاملات عليه فليس من المنطقي ان يتم وضع طلب شراء بسعر يقارب ال 400 جنيه ، في ظل قيمة عادلة 8.9 جنيه فهذه التحركات غير المنطقية ناتجة عن حركة الأفراد فقط .

وقال العضو المنتدب لأحد شركات الأوراق المالية إن ماحدث من صعود في سعر السهم يؤكد حدوث عمليات تلاعب واضحة، خاصة وأن القيمة العادلة التي كانت موضوعة للسهم عند 8.90 تعتبر مرتفعة.

وأضاف أنه تم استغلال عدم وضع حدود سعرية للسهم في أول يوم تداول لتحقيق هذا الصعود غير المبرر، خاصة وأن عدد الأسهم التي تم التعامل عليها 1362 سهم فقط.

ودعا لان يتم تعديل مسألة إلغاء الحدود السعرية في أول يوم تداول، لتصبح 20% صعودا أو هبوطا.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية إنه غير واضح ما حدث في السهم اليوم و الذي أدى إلى هذا الصعود غير المبرر.