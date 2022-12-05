البورصة تقبل قيد «بورسعيد لتداول الحاويات» مؤقتًا على وعد الطرح خلال 6 أشهر

وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتًا لمدة 6 أشهر لحين إتمام إجراءات تنفيذ الطرح العام والخاص أمام الجمهور.

وقالت لجنة القيد في البورصة المصرية اليوم الإثنين، إن عملية القيد المؤقت لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ستستمر لمدة 6 أشهر دون تعامل على السهم لحين تنفيذ طرح الأسهم.

وتنص قواعد القيد المؤقت على اعتباره كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.

ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

وتنظم عملية القيد المؤقت للشركات في البورصة المصرية المواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقبلت اللجنة قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، برأسمال مصدر قدره 164.1 مليون جنيه موزعًا على 32.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى الشركات التابعة للقابضة للنقل

أسست بورسيعد لتداول الحاويات والبضائع عام 1984، أى منذ 38 عامًا ،وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

ويعد نشاط تداول البضائع النشاط الرئيسى للشركة، إذ يساهم في نحو 90% من إيراداتها بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ومن المقرر أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة بخمسة أيام عمل).

كما سيجري تسكين الشركة بقطاع خدمات النقل والشحن، ومنحها رمزا وهو POCO.CA) )، وفقا لقرار لجنة القيد.