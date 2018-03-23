البورصة تفقد 8.8 مليار جنيه في أسبوع الإعلان عن الطروحات الحكومية

تباين في المؤشرات.. والتداولات تتراجع بقيمة 2.3 مليار جنيه الاتصالات أنشط القطاعات.. وأوراسكوم في صدارة 10 شركاتالصخور العربية تقتنص تنفيذات بورصة النيل.. و"فاروتك" أخيرًا محلل: السوق مرشحة لإعادة التجرية على مستوى 17331 نقطةمصطفى طلعتخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة

تباين في المؤشرات.. والتداولات تتراجع بقيمة 2.3 مليار جنيه

الاتصالات أنشط القطاعات.. وأوراسكوم في صدارة 10 شركات

الصخور العربية تقتنص تنفيذات بورصة النيل.. و”فاروتك” أخيرًا

محلل: السوق مرشحة لإعادة التجرية على مستوى 17331 نقطة





مصطفى طلعت

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8.8 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، رغم إعلان الحكومة أسماء الشركات المقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات .

وبعد مرور أكثر من عامين تقريبًا، أعلنت الدولة مؤخرًا قائمة الشركات المزمع طرحها فى البورصة ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية ليضم 23 شركة موزعة بين ما هو مقيد للمرة الأولى وأخرى مدرجة فعليًّا سيتم رفع نسب التداول الحر الخاصة بها.

وكشف تقرير صادر عن إدارة البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تباين مؤشرات السوق، خلال الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بشكل طفيف بلغ 0.39%، مسجلًا مستوى 17065 نقطة، بينما تراجع كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا.

وتراجعت قيم التدولات بحوالي 2.3 مليار جنيه، لتسجل 11.1، هذا الأسبوع، مقابل 13.4 مليار جنيه، الأسبوع الماضي، بينما سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 809.2 مليون جنيه، وحققق العرب صافي بيع بقيمة 223.2 مليون جنيه خلال الأسبوع.

وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول بالسوق، من خلال بيع وشراء 591.6 مليون ورقة مالية، بينما تذيّل القائمة قطاع البنوك بأحجام تداول قدرها 10.4 مليون ورقة.

وتصدرت شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أنشط 10 شركات مقيدة من حيث كمية التداول، من خلال التعامل على 554.6 مليون ورقة مالية، بينما احتلت شركة جلوبال تليكوم المركز العاشر عبر بيع وشراء 30.9 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل سجلت تداولات بقيمة 6 ملايين جنيه، وتصدر شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أنشط الشركات من حيث أحجام التداول، بينما جاءت شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات في المركز الأخير.

وفي تعليق له على أداء السوق، خلال الأسبوع، قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة تمكّن من الوصول إلى مستوى 17331 نقطة، لتظهر القوى البيعية عند هذا المستوى وتوقف ارتفاع المؤشر وتظهر عمليات جني الأرباح.

وتوقّع “غريب” اختبار المؤشر مستوى 17000 نقطة خلال تعاملات بداية الأسبوع المقبل، موضحًا أن الارتداد من هذا المستوى يدفع المؤشر نحو اختبار المقاومة 17331 نقطة مرة أخرى، ومن ناحية أخرى يجد المؤشر مستوى الدعم التالى عند 16750 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أوضح رئيس قسم التحليل الفني بالجذور أنه تمكن من الوصول إلى مستوى 915 نقطة، قبل أن تظهر الضغوط البيعية التي دفعت المؤشر للدخول في عمليات جني أرباح للإغلاق أسفل مستوى 895 نقطة.

وأضاف: “يختبر المؤشر الآن مستوى الدعم 880 نقطة، وتجاوز هذا المستوى يدفعه نحو الدعم التالى عند 870 نقطة، ومن ناحية أخرى الارتداد لأعلى مرة أخرى وتجاوز مستوى 900 نقطة يدفع المؤشر نحو 915 نقطة مرة أخرى”.