البورصة تفقد 8 مليارات جنيه

مصطفى طلعت: أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين المصريين ليفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.3 ميار جنيه. تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.36%، ليصل إلى 13279.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة



مصطفى طلعت:



أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي، وسط ضغوط بيعية للمستثمرين المصريين ليفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 8.3 ميار جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.36%، ليصل إلى 13279.61 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.66%، ليصل إلى 715 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنسبة 0.72% ليصل إلى 1600 نقطة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي ارتفع إلى مستوى 13462 نقطة بنسبة 0.37%، خلال تداولات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، مسجلًا مستوى 720 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35%، ليغلق عند 1612 نقطة.

