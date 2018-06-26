البورصة تفقد 6 مليارات جنيه بمستهل التعاملات

مصطفى طلعت:استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبطو جماعي في المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6 مليارات جنيه مسجلا مستوى 908.7 مليار جنيه مقابل 915 مليار أمس.وأظهرت شاشات التداول هبوط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.86% ليصل إلى 16316 نقطة، كما تراجع مؤشر "egx70"

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبطو جماعي في المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 6 مليارات جنيه مسجلا مستوى 908.7 مليار جنيه مقابل 915 مليار أمس.

وأظهرت شاشات التداول هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي 0.86% ليصل إلى 16316 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.44% ليسجل 806 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر “egx100″الاوسع نطاقاً بنسبة 0.55% ليصل 2055 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على أداء متباين إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.38% عند مستوى 16457 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31% عند 810 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا 0.08% ليصل إلى 2066 نقطة.