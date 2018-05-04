البورصة تفقد 530 نقطة والتداولات تتراجع بقيمة 2 مليار جنيه في اسبوع

مصطفى طلعت:فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 530 نقطة، متراجعا 2.89% إلى مستوى 17833 نقطة، خلال تعاملات الاسبوع الجاري ، وذلك بضغط بيعي للمستثمرين المصريين على قطاع الإتصالات. على الجانب الاخر، ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.49% ليسجل مستوى 879 نقطة، كما صعد مؤشر "egx100" الاوسع

مصطفى طلعت:

فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 530 نقطة، متراجعا 2.89% إلى مستوى 17833 نقطة، خلال تعاملات الاسبوع الجاري ، وذلك بضغط بيعي للمستثمرين المصريين على قطاع الإتصالات.

على الجانب الاخر، ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.49% ليسجل مستوى 879 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الاوسع نطاقا 0.07% ليصل إلى 2293 نقطة.

وذكر تقرير صادر، عن إدارة البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تراجع قيم التداولات بحوالي 2 مليار جنيه، لتسجل 6.8 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه، وحقق الأجانب صافي شراء قدره 419.87 مليون جنيه، والعرب 157.27 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 443.9 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع البنوك بأحجام تداول قدرها 8.8 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل سجلت قيم تداول قدرها 3.8 مليون جنيه، وتصدرت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية أنشط شركاتها بتداول 1.2 مليون ورقة، واحتلت شركة مصر لصناعة الجرانيت المركز الاخير.

واحتلت شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 368.5 مليون ورقة، بينما تزيل القائمة شركة مجموعة طلعت مصطفى بتداول 14.1 مليون ورقة.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الاوراق المالية أن إزدياد حده الضغوط البيعية فى أخر جلسات الإسبوع دفعت المؤشر الرئيسي للإنخفاض، والدخول فى حركة جني أرباح إخترق فيها مستوى الدعم 18100 نقطة لأسفل.

وأوضح “غريب” أن المؤشر يختبر مستويات الدعم عند 17675 : 17400 نقطة هذا الاسبوع، متوقعا تماسكه هذه المستويات والإرتداد لأعلى مرة أخرى، ومن ناحية أخرى أصبح أقرب مستوى مقاومة عند 18100 ثم 18400 نقطة.