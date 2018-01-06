البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو



مصطفى طلعت:



سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “egx30” تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه.

ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو 0.96% إلى مستوى 832 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً Egx100 بنحو 0.51% ليغلق عند 1970 نقطة.

وأرجع سعيد الفقي، مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق المالية، الإنخفاض إلى استمرار عمليات جني الأرباح بعد اختراق المؤشر الرئيسي 15000 نقطة مع نهاية 2017، مرجحا استمرار تلك العمليات حتى مستوى الدعم 14600 نقطة، ثم إعادة تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق ومعاودة الصعود.

أما على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فأوضح أنه يتحرك في نطاق عرضي محدود، ولدية نقطة دعم قوية عند 820 نقطة، والتي من المرجح عدم كسرها، مع معاودة استهداف مستوى 840 نقطة وبإختراقة يكون المستهدف 865 نقطة.

