البورصة تفقد 1.1 مليار جنيه الأسبوع الماضى

■ التداولات تنخفض 700 مليون .. و مشتريات الأجانب 358.7 مليون ■ «عامر جروب» أنشط الشركات.. والمجموعة المتكاملة تتصدر تنفيذات «بورصة النيل» مصطفى طلعت انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط المؤشر الرئيسى «egx30» بنسبة %0.23 ليصل إلى…

■ التداولات تنخفض 700 مليون .. و مشتريات الأجانب 358.7 مليون

■ «عامر جروب» أنشط الشركات.. والمجموعة المتكاملة تتصدر تنفيذات «بورصة النيل»

مصطفى طلعت

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهبط المؤشر الرئيسى «egx30» بنسبة %0.23 ليصل إلى 17411 نقطة، و مؤشر «Egx70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.06 ليسجل 866 نقطة.

وتراجعت التداولات بقيمة 700 مليون جنيه، مسجلة 11.7 مليار جنيه، مقابل 12.4 مليار، وفقد رأس المال السوقى نحو 1.1 مليار جنيه، ليسجل 973.09 مليار، مقابل 974.17 مليار فى الأسبوع السابق له.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تصدر القطاعات النشطة، فى كمية التداول خلال الأسبوع بنحو 1.37 مليار ورقة مالية، بينما تذيل القائمة قطاع البنوك، بنحو 12.3 مليون ورقة.

وأوضح أن الأجانب، قد سجلوا صافى شراء بقيمة 358.76 مليون جنيه، و 12.65 مليون للعرب.

وتصدرت شركة «عامر جروب» القابضة قائمة أنشط 10 شركات فى كمية التداول فى سوق داخل المقصورة، بنحو 969.7 مليون ورقة مالية.

وسجلت «بورصة النيل» قيم تداول 5.2 مليون جنيه، وتصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أنشط شركاتها بنحو 2.2 مليون ورقة مالية.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى انخفض بعد وصوله إلى مستوى تاريخى عند 17779 نقطة، ما أدى إلى ضغوط بيعية دفعته إلى التراجع وإنهاء التعاملات عند 17410 نقاط فاقدا 40 نقطة.

وأكد سعيد الفقى، مدير فرع شركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن السوق واصلت عمليات جنى الأرباح خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بعد الارتفاعات القوية والسريعة خلال الأسبوع السابق له وتمكنه من اختراق 17700 نقطة.

وأشار إلى أن فشل صفقة الاستحواذ على «جلوبال تليكوم» القابضة من قبل «فيون»، المالكة لها، أثر على الأداء العام للسوق ما ساهم فى هبوطها بهذا الشكل، موضحا أن سهم «جلوبال» قد تراجع من 6.55 إلى 5.38 جنيهات بنسبة هبوط بلغت %18 على مدار الأسبوع.

وأوضح أن ما حدث عمليات جنى أرباح طبيعية، لا تدعو المستثمرين إلى القلق لأن الرؤية العامة للسوق، لاتزال إيجابية والاتجاه العام يميل إلى الصعود على المديين المتوسط وطويل الأجل.