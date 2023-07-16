البورصة تفقد مكاسبها الصباحية وتنهي تعاملات اليوم على انخفاض محدود

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 16-7-2023، في المنطقة الحمراء ، بعد أن تخلت عن جميع مكاسبها الصباحية.

واستقر مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ليغلق عند نفس مستوى الافتتاح 17343 نقطة، دون تغير بعد أن فقد جميع مكاسبه خلال الجلسة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.15%، عند مستوى 3422 نقطة.

كما تراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.03%، عند 5082 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منهم 61 وتراجع 69 فيما استقر 72 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 171 مليار جنيه، مقابل تريليون و 168 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 3.98 مليون جنيه، و 7.81 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 11.79 مليون.