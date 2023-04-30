البورصة تفقد مستوى 18000 نقطة بمنتصف تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة المصرية عن جزءا من مكاسبها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الاحد 30-4-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، مستوى منطقة 18000 نقطة، بعد أن قلص نسبة صعوده إلي 0.8%، مسجلا مستوى 17940 نقطة.

وسجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا بنحو 0.7%، عند مستوى 3096 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.6% عند 4702 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 104 سهما، فيما تراجع 32 سهما، و استقر 61 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 105.83 مليون جنيه، و 59.95 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 165.79 مليون جنيه.