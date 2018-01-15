البورصة تفقد قمة جديدة بضغط من عمليات جنى الأرباح

جهاد سالمتوقع محللون فنيون، استكمال مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تحركاته الايجابية على المدى القصير، وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، قرب منطقة 15300 - 15500 نقطة، التى لامسها خلال تعاملات أمس الأحد، ولم يتمكن من الحفاظ عليها بسبب عمليات جنى الأرباح على سهمى التجارى الدولى، والشرقية للدخان.ورجح المحل

جهاد سالم

توقع محللون فنيون، استكمال مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تحركاته الايجابية على المدى القصير، وتسجيل مستويات تاريخية جديدة، قرب منطقة 15300 – 15500 نقطة، التى لامسها خلال تعاملات أمس الأحد، ولم يتمكن من الحفاظ عليها بسبب عمليات جنى الأرباح على سهمى التجارى الدولى، والشرقية للدخان.

ورجح المحللون أن يواجه المؤشر بعض التباطؤ، نتيجة استمرار عمليات جنى الأرباح، ونصحوا المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حدة، واعتبار مستوى 15000 نقطة كمستوى حماية للأرباح قصيرة الأجل، ومستوى 14775 لإيقاف الخسائر.

كانEGX30 قد أنهى تعاملات أمس، على صعود طفيف بنسبة %0.08، مسجلا مستوى 15254 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة %0.84، مغلقا عند 843 نقطة، كما انخفض EGX100 الأوسع نطاقا %0.38، مسجلا 2008 نقطة.

بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم نحو مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 4.7 مليار جنيه، مسجلا 851.8 مليار جنيه، مقابل 847.1 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن عمليات جنى الأرباح التى ظهرت على سهمى التجارى الدولى، والشرقية للدخان، بنهاية الجلسة، دفعت EGX30 لتقليص غالبية مكاسبة الصباحية، بعدما اقترب من مستوى 15300 نقطة، ليغلق عند 15254 نقطة.

وأشار إلى أن غالبية أسهم المؤشر الرئيسى لم تشهد تأثرا يذكر بتراجعه، لافتا إلى أن EGX30 لازال يستهدف مستويات المقاومة 15300 نقطة، ثم 15500 نقطة، على المدى القريب.

ونصح المستثمرين بالتعامل مع كل سهم على حدة، واعتبار 15000 نقطة، مستوى حماية للأرباح قصيرة الأجل، و14775 نقطة، مستوى إيقاف للخسائر.

من جانبها أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن استمرار الأداء الإيجابى للمؤشر الرئيسى، دفعه لتسجيل مستوى تاريخى جديد فى أولى جلسات الأسبوع الجارى، عند 15313 نقطة، قبل أن يهبط مغلقا عند 15254، ما يعد استكمالا للصعود خلال الأسبوع الماضى، مدعوما بارتفاع أحجام التداول، والتحرك الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى.

واعتبرت تقليص EGX30 لغالبية مكاسبة قبل إغلاق أمس، نتاج لبعض عمليات جنى الأرباح، متوقعة أن يواجه المؤشر بعض التباطؤ فى المسار الصاعد على المدى القصير، ما قد يعرضه لبعض التراجع المؤقت، خلال الجلسات القليلة القادمة، قبل استئناف الصعود إلى المستهدفات التالية، 15500 نقطة، ثم 15700 نقطة.

وقالت إن جلسة الأمس شهدت انتقال السيولة لعدد محدود من القطاعات، أبرزها القطاع العقارى، وقطاع الكيماويات، ونصحت المستثمرين باعتبار مستوى الدعم 15000 نقطة، مستوى حماية أرباح للأجل القصير.

كانت البورصة المصرية، قد شهدت أمس سيطرة بيعية على تعاملات المصريين بقيمة 86.87 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 11.47 مليون جنيه، و75.4 مليون جنيه، على الترتيب.

واتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 46.88 مليون، و6.74 مليون جينه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 5.25 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 39.99 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية، صافى شراء بقيمة 18.21 مليون جنيه، و70.15 مليون جنيه، على الترتيب.