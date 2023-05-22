البورصة تفقد غالبية مكاسبها وتنهي اليوم على تباين بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 22-5-2023، على تباين بعد مسار صاعد على مدار اليوم.

وفقد موشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق في المنطقة الحمراء بنسبة هبوط 0.57%، عند مستوى 16764 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، من مكاسبه الصباحية لينهي التداولات على ارتفاع بنحو 0.44%، عند مستوى 3009 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو طفيف 0.02%، عند 4544 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.75 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 61 سهما، وتراجع 72 سهما، فيما استقر 69 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 86 مليار جنيه، مقابل تريليون و94 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 32.39 مليون جنيه، و 51.53 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 83.92 مليون جنيه.