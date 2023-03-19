البورصة تفقد جميع مكاسبها منذ بداية العام خلال منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الهابط حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 19-3-2023، لتفقد جميع مكاسبها منذ بداية العام.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.05% عند مستوى 14550 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.55% ، عند مستوى 2544 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.8% عند 3783 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منها 39 سهما، فيما تراجع 62 سهما، واستقر 95 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 33.26 مليون جنيه، و2.83 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 36.06 مليون جنيه.